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08:32 (мск), источник: Uralpress.ru

Сегодня у православных Чистый четверг

Сегодня, 13 апреля, православные Челябинской области встречают Великий (Чистый) Четверг.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. Утром этого дня во всех храмах Челябинской области прошла Божественная литургия. Многие верующие стараются причаститься именно на этом богослужении. В этот день принято причащаться в знак первого причастия Иисуса.

С вечернего богослужения верующие приносят горящую свечу, от которой зажигали лампады и огонь в печи. Огню, добытому в Великий четверг, приписывалась большая магическая сила. Та же сила приписывалась испеченному в этот день хлебу и особо приготовленной соли.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты. В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет».

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу». В некоторых областях в этот день перемывали всю посуду в доме, а молочные крынки еще и окуривали женскими волосами, объясняя важность этого занятия тем, что посуда осквернена прикосновением Иуды Предателя. В этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на «гороховине», гороховой соломе, которую расстилали на полу. На Русском Севере, например, матери учили дочерей, а тещи — невесток: «Все надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется». Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, и каждая вещь, и предмет.

Также считается, что, начиная с Чистого четверга и до Пасхи, из дома никому и ничего нельзя отдавать.

В воскресенье, 16 апреля, Великий пост у православных завершается празднованием Пасхи.

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