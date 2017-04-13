Пасхальная служба пройдет в кафедральном соборе Александра Невского

Пасхальное богослужение пройдет в кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде, сообщает Нижегородская митрополия.

В этом году православные будут отмечать Светлое Христово Воскресение 16 апреля. Торжественная служба Пасхальной утрени и Божественной литургии состоится в главном храме города — соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Служение начнется в полночь, возглавит его митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.