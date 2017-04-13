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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Цифры в «квитке». Как изменяется зарплата кузбассовцев?

На прошлой неделе угольщики и энергетики подписали с областной администрацией соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Они подразумевают, в частности, рост зарплаты горняков и энергетиков.

Если у «частников» зарплата растёт, то бюджетники жалуются, что на протяжении нескольких лет суммы в их расчётных листках не изменяются.

Кошелёк не полнеет.

Соглашения о сотрудничестве с областной администрацией крупные предприятия подписывают ежегодно и, соответственно, ежегодно обязуются увеличивать зарплату своим работникам. Например, по планам в 2017 г. зарплата у горняков СУЭКа вырастет до 52,4 тыс. руб. (в среднем по области она составляет 47,5 тыс. руб.). Увеличиваются доходы и на других предприятиях. «На заводе средняя зарплата сегодня 46 тыс. руб. Увеличивается она каждый год на 3−8%. Ежегодно выходит соответствующее постановление, которое обязательно к исполнению. За этим следит профсоюз», — рассказал один из рабочих новокузнецкого ЗСМК.

Но, к сожалению, рост зарплаты касается не всех. Татьяна Савина (имя и фамилия по понятным причинам изменены) из Гурьевского района уже почти 25 лет работает медсестрой в фельдшерском пункте. Как признаётся женщина, её зарплата остаётся на одном и том же уровне на протяжении последних пяти лет. «По телевизору постоянно слышу, что растёт средняя зарплата по области, что увеличивается фонд оплаты труда врачей и учителей. Однако на своём опыте могу сказать, что денег зарабатывать больше не стала. С учётом стажа, высшей категории и всех выплат у меня выходит 11,5 тыс. руб. (из них около 4 тыс. — ставка, которая тоже несколько лет назад “заморозилась”). Если раньше давали ежеквартальные премии и премии к концу года, то последние лет семь их нет», — говорит медик.

Кто много зарабатывает?

Как объясняет финансовый аналитик Алёна АФАНАСЬЕВА, зарплата бюджетников зависит исключительно от государственных индексаций: «К сожалению, кризисные годы истощили бюджет страны, поэтому возможности для полной компенсации инфляционных потерь были ограничены. В то же время частные компании имеют возможности корректировать уровень зарплат в зависимости от своего финансового положения. Падение рубля создало более благоприятные условия для развития нефтегазового и горнодобывающего сектора. Поэтому неудивительно, что это привело к более быстрому росту зарплат в этих отраслях». Вместе с тем, по статистике Кемеровостата, средняя зарплата кузбассовцев продолжает расти. Например, в январе 2016 г. она составляла 27,6 тыс. руб., а в январе 2017 г. — уже 30,1 тыс. руб.

Ирина Рогова

По мнению финансового аналитика Ирины РОГОВОЙ, сегодня постепенно начинают расти и реальные доходы: «Эту тенденцию мы стали наблюдать с августа прошлого года. Вероятнее всего она сохранится и дальше, ведь сегодня Банк России прогнозирует достижение четырёхпроцентного уровня инфляции к концу года (тогда как в 2015 г. уровень инфляции достиг пиковых 16%). Поэтому в среднем к концу года реальные доходы кузбассовцев могут вырасти на 3%», — считает специалист.

Но если на производственных предприятиях зарплаты растут, то повышение зарплат бюджетников на деле оказывается экономией. С этой распространённой схемой столкнулась учительница из Кемерова Надежда Покровская (имя и фамилия тоже изменены, чтобы не навлечь на женщину гнев вышестоящего начальства): «В прошлом году после очередного повышения фонда оплаты труда оклад у нас действительно стал больше, но стимулирующий фонд сократился, изменили систему начисления баллов. По сути, они стали меньше стоить. В итоге со временем моя зарплата сократилась на 2−4 тыс. руб.».

Ежегодный рост зарплаты ощущают далеко не все. Например, по официальной статистике, в 2016 г. кузбасские медсёстры в среднем зарабатывали 14 956 тыс. руб. По сравнению с 2015 г. эта сумма выросла только на 173 руб. Зарплата работников культуры выросла на 332 руб. (с 18672-х до 19004 руб.). Разница в доходах учителей вовсе оказалась в три рубля: 27205 руб. в 2015 г. против 27208 руб. в 2016 г.

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