В Екатеринбурге в третий раз пройдет митинг против отмены льготного проезда в общественном транспорте

«В Екатеринбурге акция будет посвящена также отмене льготного проезда в общественном транспорте. На митинге 4 марта мы решили, что будем выходить до тех пор пока власть не услышит. С того времени уже прошли две большие акции, эта — третья. В понедельник я послал официальное приглашение на митинг главе администрации города Александру Якобу и министру ЖКХ области Николаю Смирнову», — сообщил народный избранник.

По его словам, митинг запланирован на 15 апреля на площади Труда.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат ЗакСО Александр Ивачев, передает корреспондент Накануне.RU.

Ивачев также уточнил, что митинг против повышения цен на ЖКХ пройдет не только в Екатеринбурге, но и других городах Свердловской области.

Напомним, что с 1 февраля этого года в Екатеринбурге выросла стоимость проезда в общественном транспорте с 26 до 28 руб. Помимо этого, с 15 февраля была поднята цена безлимитного проездного для льготников — с 426 до 1 тыс. руб.

Ранее в столице Среднего Урала уже прошли два митинга против этих нововведений.