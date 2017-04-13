В Пасху электротранспорт Челябинска будет работать ночью
В связи с Православным праздником Пасхи в воскресенье, 16 апреля, для удобства челябинцев с 3.30 часов ночи будет организовано движение электротранспорта в режиме спецрейсов, сообщает
В связи с Православным праздником Пасхи в воскресенье, 16 апреля, для удобства челябинцев с 3.30 часов ночи будет организовано движение электротранспорта в режиме спецрейсов, сообщает
К указанному времени троллейбусы сосредоточатся на конечной станции «Солнечный берег», остановка «улица Калинина» (на Свердловском проспекте) и на остановке «Алое поле».
Спецрейсы троллейбусов направятся по следующим маршрутам:
— «Солнечный берег — КБС — ЧКПЗ».
— «Солнечный берег — Машиностроителей — ЧКПЗ».
— «Калинина — Молдавская».
— «Калинина — АМЗ».
— «Калинина — ПКиО — ж/д Вокзал».
— Алое поле — Молдавская
— «Алое поле — ж/д Вокзал».
— «Алое поле — ЧТЗ».
— «Алое поле — АМЗ».
Трамваи будут ожидать пассажиров на остановках «Цирк», «Чичерина», «Театр ЧТЗ» и направятся по маршрутам:
— «Цирк — Чичерина».
— «Цирк — ЧМК».
— «Цирк — Медгородок».
— «Цирк — Завод им. Колющенко».
— «Чичерина — Завод им. Колющенко».
— «Чичерина — ЧМК».
— «Чичерина — Медгородок».
— «Театр ЧТЗ — ЧЭМК».
— «Театр ЧТЗ — Завод им. Колющенко.
На спецрейсах электротранспорта будут действовать все льготы по проезду, а также пользователям «Транспортных карт» будет предоставлена возможность воспользоваться «Часовым билетом» для пересадок.