В Пасху электротранспорт Челябинска будет работать ночью

К указанному времени троллейбусы сосредоточатся на конечной станции «Солнечный берег», остановка «улица Калинина» (на Свердловском проспекте) и на остановке «Алое поле».

Спецрейсы троллейбусов направятся по следующим маршрутам:

— «Солнечный берег — КБС — ЧКПЗ».

— «Солнечный берег — Машиностроителей — ЧКПЗ».

— «Калинина — Молдавская».

— «Калинина — АМЗ».

— «Калинина — ПКиО — ж/д Вокзал».

— Алое поле — Молдавская

— «Алое поле — ж/д Вокзал».

— «Алое поле — ЧТЗ».

— «Алое поле — АМЗ».

Трамваи будут ожидать пассажиров на остановках «Цирк», «Чичерина», «Театр ЧТЗ» и направятся по маршрутам:

— «Цирк — Чичерина».

— «Цирк — ЧМК».

— «Цирк — Медгородок».

— «Цирк — Завод им. Колющенко».

— «Чичерина — Завод им. Колющенко».

— «Чичерина — ЧМК».

— «Чичерина — Медгородок».

— «Театр ЧТЗ — ЧЭМК».

— «Театр ЧТЗ — Завод им. Колющенко.

На спецрейсах электротранспорта будут действовать все льготы по проезду, а также пользователям «Транспортных карт» будет предоставлена возможность воспользоваться «Часовым билетом» для пересадок.