В Татарстане 13 апреля ожидаются штормовой ветер и дождь
Штормовой ветер и дождь ожидаются в Татарстане 13 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Штормовой ветер и дождь ожидаются в Татарстане 13 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
13 апреля днем в республике ожидается сильный ветер порывами 15−17 м/с (в Казани до 15 м/с), местами небольшой дождь. Температура воздуха днем +6..+11˚.
14 апреля ночью и днем местами небольшой дождь. Ветер южный, утром и днем местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем +11..+16°.