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09:18 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане 13 апреля ожидаются штормовой ветер и дождь

Штормовой ветер и дождь ожидаются в Татарстане 13 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Источник: Аргументы и факты

13 апреля днем в республике ожидается сильный ветер порывами 15−17 м/с (в Казани до 15 м/с), местами небольшой дождь. Температура воздуха днем +6..+11˚.

14 апреля ночью и днем местами небольшой дождь. Ветер южный, утром и днем местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем +11..+16°.

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