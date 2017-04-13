В Перми спасли замерзшего в лесу мужчину

Заявитель сообщил оперативному дежурному, что мужчина передвигается только ползком и невнятно говорит. На место выехали спасатели и реанимационная бригада скорой помощи.

В лесном массиве был найден мужчина 1975 года рождения в сознании, с переохлаждением конечностей. На носилках его доставили до автомобиля медиков.