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09:00 (мск), источник: Новости Перми

В Перми спасли замерзшего в лесу мужчину

13 апреля утром в пермскую службу спасения поступила информация о мужчине в тяжелом состоянии. Пострадавший был в лесу недалеко от автобусной остановки.

Заявитель сообщил оперативному дежурному, что мужчина передвигается только ползком и невнятно говорит. На место выехали спасатели и реанимационная бригада скорой помощи.

В лесном массиве был найден мужчина 1975 года рождения в сознании, с переохлаждением конечностей. На носилках его доставили до автомобиля медиков.

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