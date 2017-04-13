В Перми спасли замерзшего в лесу мужчину
13 апреля утром в пермскую службу спасения поступила информация о мужчине в тяжелом состоянии. Пострадавший был в лесу недалеко от автобусной остановки.
13 апреля утром в пермскую службу спасения поступила информация о мужчине в тяжелом состоянии. Пострадавший был в лесу недалеко от автобусной остановки.
Заявитель сообщил оперативному дежурному, что мужчина передвигается только ползком и невнятно говорит. На место выехали спасатели и реанимационная бригада скорой помощи.
В лесном массиве был найден мужчина 1975 года рождения в сознании, с переохлаждением конечностей. На носилках его доставили до автомобиля медиков.