Дополнительная электричка свяжет Воронеж и Рамонь на Пасху

Дополнительную электричку из Воронежа в Рамонь и обратно запустят на Пасху, 16 апреля. Поезд ввели по просьбе жителей Рамонского района, сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании (ППК) «Черноземье».

Состав № 6639 отправится с железнодорожного вокзала Воронеж-1 в 8:15 и прибудет в Рамонь в 09:57. Обратный поезд № 6648 отправится из Рамони в 12:08 и вернется в Воронеж в 13:48.

Кроме того, на Пасху запустят специальные городские маршруты к кладбищам. Автобусы будут курсировать с 8:00 до 15:00 в воскресенье, 16 апреля.