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11:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дополнительная электричка свяжет Воронеж и Рамонь на Пасху

Поезд отправится из областного центра в 8:15.

Дополнительную электричку из Воронежа в Рамонь и обратно запустят на Пасху, 16 апреля. Поезд ввели по просьбе жителей Рамонского района, сообщила пресс-служба пригородной пассажирской компании (ППК) «Черноземье».

Состав № 6639 отправится с железнодорожного вокзала Воронеж-1 в 8:15 и прибудет в Рамонь в 09:57. Обратный поезд № 6648 отправится из Рамони в 12:08 и вернется в Воронеж в 13:48.

Кроме того, на Пасху запустят специальные городские маршруты к кладбищам. Автобусы будут курсировать с 8:00 до 15:00 в воскресенье, 16 апреля.

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