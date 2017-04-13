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09:08 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Екатерина I обошла мужа в голосовании за установку памятника на Урале

Жители Екатеринбурга отдали за нее больше всего голосов.

Екатерина I победила в голосовании на сайте администрации Екатеринбурга за историческую личность, достойную памятника к 300-летнему юбилею города, сообщили 13 апреля «АиФ-Урал» в администрации Екатеринбурга.

Более половины уральцев отдали за нее свои голоса — 56,6%. На втором месте расположился муж Екатерины — Петр Великий. Однако он сильно уступил своей супруге, набрав всего 19,6 процентов голосов. Также в пятерке лидеров расположились Петр Столыпин (13%), Евгений Богданович (5,8%) и Сергей Витте (5,1%).

Напомним, что на информационном портале уральской столицы проходил опрос «Кому из исторических личностей, по Вашему мнению, возможно поставить памятник в Екатеринбурге?».

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