Екатерина I обошла мужа в голосовании за установку памятника на Урале

Екатерина I победила в голосовании на сайте администрации Екатеринбурга за историческую личность, достойную памятника к 300-летнему юбилею города, сообщили 13 апреля «АиФ-Урал» в администрации Екатеринбурга.

Более половины уральцев отдали за нее свои голоса — 56,6%. На втором месте расположился муж Екатерины — Петр Великий. Однако он сильно уступил своей супруге, набрав всего 19,6 процентов голосов. Также в пятерке лидеров расположились Петр Столыпин (13%), Евгений Богданович (5,8%) и Сергей Витте (5,1%).

Напомним, что на информационном портале уральской столицы проходил опрос «Кому из исторических личностей, по Вашему мнению, возможно поставить памятник в Екатеринбурге?».