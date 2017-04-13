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09:05 (мск), источник: Новости Перми

Прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов

Надзорный орган проверял деятельность сотрудников УФССП в Красновишерском районе при взыскании с граждан платежей за коммунальные услуги.

В Красновишерском районе Пермского края в работе судебных приставов найдены нарушения, пишет прокуратура.

Так, при взыскании задолженностей за коммунальные платежи приставы не проводили проверку имущественного положения должников, не выносили постановления о взыскании исполнительского сбора, не накладывали арест на транспортные средства, принадлежащих должникам, не направляли поручения о совершении исполнительных действий в другие территории.

Прокурор внес главному судебному приставу УФССП России по Пермскому краю представление с требованием об устранении нарушений и активизации работы в указанном направлении.

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