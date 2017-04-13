Прокуратура выявила нарушения в работе судебных приставов

В Красновишерском районе Пермского края в работе судебных приставов найдены нарушения, пишет прокуратура.



Так, при взыскании задолженностей за коммунальные платежи приставы не проводили проверку имущественного положения должников, не выносили постановления о взыскании исполнительского сбора, не накладывали арест на транспортные средства, принадлежащих должникам, не направляли поручения о совершении исполнительных действий в другие территории.



Прокурор внес главному судебному приставу УФССП России по Пермскому краю представление с требованием об устранении нарушений и активизации работы в указанном направлении.