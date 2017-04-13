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09:20 (мск), источник: Volga News

Фестиваль современной драматургии «Первый драфт + Ремарка» пройдет в Доме актера

В эти выходные 15 и 16 апреля в Самарском доме актера пройдет фестиваль современной драматургии «Первый драфт + Ремарка».

Молодые театральные практики приедут в Самару, чтобы рассказать о современном театре, а самарские актеры и режиссеры представят читки четырех пьес-финалисток международного конкурса драматургии «Ремарка».

«Первый драфт + Ремарка» — самарский проект, созданный совместно с российским конкурсом драматургии «Ремарка». По мнению автора и организатора фестиваля, драматурга Сергея Давыдова, он способствует развитию коммуникации между обществом и современным театром, молодыми драматургами и профессиональной средой.

На фестивале все желающие смогут бесплатно посетить режиссерские читки лучших пьес года по выбору «Ремарки» и «Первого драфта», а также принять участие в мастер-классах российских театральных деятелей. Читки будут сопровождаться обсуждением пьес зрителями и практиками. Из мастер-классов гости узнают, что происходит в современном театре, как делать независимые театральные проекты, как стать драматургом-документалистом и помогать своим творчеством обществу.

Экспертами фестиваля выступят:

Анна Банасюкевич — театральный критик, журналист, арт-директор фестиваля молодой драматургии «Любимовка», эксперт фестиваля «Золотая маска» (Москва); Олег Липовецкий — режиссер, художественный руководитель международного драматургического конкурса «Ремарка», член экспертного совета фестиваля «Любимовка», создатель благотворительной театральной премии Республики Карелия «Золотая вешалка», обладатель множества профессиональных премий и наград (Петрозаводск); Люба Стрижак — драматург, спектакли по ее пьесам идут на разных московских площадках — от «Гоголь-центра» до театра «Практика», участник социальных театральных проектов (Москва); Андрей Стадников — драматург, режиссер, обладатель множества премий, среди которых премия имени Тома Стоппарда на международном конкурсе драматургии «Свободный театр» и номинация на премию «Золотая маска» (Москва); Ксения Аитова — эксперт фестиваля «Золотая Маска», отборщик на Фестивале молодой драматургии «Любимовка» и Конкурсе новой драматургии «Ремарка», эксперт фестиваля провинциальных театров России «ПоМост» (Самара).

Проект придумал тольяттинский драматург Сергей Давыдов, участник фестивалей «Любимовка», «За! текст», финалист конкурса «Евразия» (2012 г., 2014 г.), лауреат конкурса «Ремарка», «Действующие лица» и других. Работал на документальных проектах: «Транссиб» Школы-студии МХАТ, «Город Нск», участвовал в проекте Всеволода Лисовского «Неявные воздействия» (Театр.doc). «Первый драфт + Ремарка» проводится на средства гранта, полученного на форуме «iВолга» от НКО «Фонд гражданского общества».

Расписание фестиваля

15 апреля:

14.00 — мастер-класс Анны Банасюкевич «Как устроен современный театр?» 16.00 — мастер-класс Олега Липовецкого «Работа вне системы. Опыт независимых театральных инициатив». 18.00 — Анастасия Букреева «Ганди молчал по субботам», Санкт-Петербург, читка пьесы. 20.00 — Дмитрий Данилов «Человек из Подольска», Москва, читка пьесы.

16 апреля:

14.00 — мастер-класс Андрея Стадникова «Театр как опыт взаимодействия с реальностью». 16.00 — мастер-класс Любы Стрижак «Драматург и социальный театр». 18.00 — Юлия Поспелова «Говорит Москва», Москва, читка пьесы. 20.00 — Константин Стешик «Летели качели», Минск, читка пьесы.

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