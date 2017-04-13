Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей»

Лоу сыграет профессора в молодости, задолго до того, как тот стал директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс».

«Мы как фанаты безумно рады тому, что Джуд Лоу присоединится к съемочной группе “Фантастических тварей” и воплотит всеми любимого персонажа», — заявил президент киностудии Warner Bros. Тоби Эммерик.

«Джуд Лоу — феноменально талантливый актер, чьи работы я обожаю, и я жду наконец возможности поработать с ним. Я уверен, ему удастся схватить все самые неожиданные аспекты Альбуса Дамблдора, о молодых годах которого рассказала Джоан Роулинг», — добавил режиссер картины Дэвид Йейтс.

Съемки фильма, как отмечается, начнутся уже этим летом.

Как сообщалось ранее, темного волшебника во второй части фильма «Фантастические звери и где они обитают» сыграет Джонни Депп.