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09:19 (мск), источник: 112.ua

Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей»

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль молодого волшебника Альбуса Дамблдора в продолжении фильма «Фантастические твари и где они обитают». Об этом сообщает Variety.

Источник: 112.ua

Лоу сыграет профессора в молодости, задолго до того, как тот стал директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс».

«Мы как фанаты безумно рады тому, что Джуд Лоу присоединится к съемочной группе “Фантастических тварей” и воплотит всеми любимого персонажа», — заявил президент киностудии Warner Bros. Тоби Эммерик.

«Джуд Лоу — феноменально талантливый актер, чьи работы я обожаю, и я жду наконец возможности поработать с ним. Я уверен, ему удастся схватить все самые неожиданные аспекты Альбуса Дамблдора, о молодых годах которого рассказала Джоан Роулинг», — добавил режиссер картины Дэвид Йейтс.

Съемки фильма, как отмечается, начнутся уже этим летом.

Как сообщалось ранее, темного волшебника во второй части фильма «Фантастические звери и где они обитают» сыграет Джонни Депп.

«Фантастические твари и где они обитают» — спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере. Сюжет фильма разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

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