Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей»
Британский актер Джуд Лоу исполнит роль молодого волшебника Альбуса Дамблдора в продолжении фильма «Фантастические твари и где они обитают». Об этом сообщает Variety.
Британский актер Джуд Лоу исполнит роль молодого волшебника Альбуса Дамблдора в продолжении фильма «Фантастические твари и где они обитают». Об этом сообщает Variety.
Лоу сыграет профессора в молодости, задолго до того, как тот стал директором школы чародейства и волшебства «Хогвартс».
«Мы как фанаты безумно рады тому, что Джуд Лоу присоединится к съемочной группе “Фантастических тварей” и воплотит всеми любимого персонажа», — заявил президент киностудии Warner Bros. Тоби Эммерик.
«Джуд Лоу — феноменально талантливый актер, чьи работы я обожаю, и я жду наконец возможности поработать с ним. Я уверен, ему удастся схватить все самые неожиданные аспекты Альбуса Дамблдора, о молодых годах которого рассказала Джоан Роулинг», — добавил режиссер картины Дэвид Йейтс.
Съемки фильма, как отмечается, начнутся уже этим летом.
Как сообщалось ранее, темного волшебника во второй части фильма «Фантастические звери и где они обитают» сыграет Джонни Депп.
«Фантастические твари и где они обитают» —