Ученые рассказали о различиях между женским и мужским мозгом

Специалисты пришли к выводу, что различия практически несущественны. Об этом сообщает Ukbiobank.

В новой и самой большой по своему объему работе ученые использовали данные долгосрочного исследования UK Biobank, которое проводят в Великобритании с 2007 года, и которое уже охватило 500 тысяч человек (часть данных еще не обработана).

Исследователи сделали анализ результатов МРТ мозга 2 750 женщин и 2 466 мужчин в возрасте от 44 до 77 лет и сравнили их мозг по объему, площади поверхности, толщине коры, микроструктуре белого вещества и функциональным связям.

Оказалось, что связей между когнитивными способностями и отличиями в структуре мозга нет. Как говорят ученые, в целом мозг мужчины и женщины очень похож, и разницу нельзя трактовать как половой диморфизм — для каждой области, по которой у мужчин и женщин есть различия, есть и совпадения.

Природа половых различий в поведении и когнитивных способностях тоже еще ждет дальнейших исследований.