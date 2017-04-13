Томские ученые разработали прибор, который «видит» через стены

ТОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Прибор, который «видит» сквозь стену и позволяет обнаруживать и производить визуализацию людей за различными преградами, а также определять траекторию их передвижения, разработали ученые Томского государственного университета. В настоящее время он находится на испытании в «Росгвардии», сообщил ТАСС доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики Томского государственного университета Владимир Якубов.

По его словам, «Радиодозор» может использоваться для решения оперативных задач силовыми структурами в рамках борьбы с правонарушениями и терроризмом (освобождение заложников, поиск людей), а также для охраны важных объектов. В системе МЧС этот уникальный прибор может обеспечить поиск людей за преградами и завалами из строительных материалов, снега и грунта при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

В свою очередь один из разработчиков прибора, кандидат физико-математических наук Сергей Шипилов отметил, что сибирская разработка дешевле израильского аналога в четыре раза, а по сравнению с отечественными моделями более функциональна — сквозь преграду прибор способен показать не только наличие человека в помещении, но и его местоположение с точностью до 10 см, и все это возможно практически в режиме реального времени.

В настоящее время «Радиодозор» находится на испытании в «Росгвардии», его уже проверили в различных условиях и ситуациях. Ученые уже получили первые положительные отзывы и просьбу сделать для них экземпляр, который можно было бы взять на вооружение.