Томские ученые разработали прибор, который «видит» через стены
Радар способен показать не только наличие человека в помещении, но и его местоположение с точностью до 10 см.
Радар способен показать не только наличие человека в помещении, но и его местоположение с точностью до 10 см.
ТОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Прибор, который «видит» сквозь стену и позволяет обнаруживать и производить визуализацию людей за различными преградами, а также определять траекторию их передвижения, разработали ученые Томского государственного университета. В настоящее время он находится на испытании в «Росгвардии», сообщил ТАСС доктор
Радар “Радиодозор” способен обнаруживать людей за стеной и составлять карту их передвижения. Система работает на основе анализа отраженных радиоволн.
По его словам, «Радиодозор» может использоваться для решения оперативных задач силовыми структурами в рамках борьбы с правонарушениями и терроризмом (освобождение заложников, поиск людей), а также для охраны важных объектов. В системе МЧС этот уникальный прибор может обеспечить поиск людей за преградами и завалами из строительных материалов, снега и грунта при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
В свою очередь один из разработчиков прибора, кандидат
В настоящее время «Радиодозор» находится на испытании в «Росгвардии», его уже проверили в различных условиях и ситуациях. Ученые уже получили первые положительные отзывы и просьбу сделать для них экземпляр, который можно было бы взять на вооружение.