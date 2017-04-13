На следующей неделе в Омск придет маленькое лето

Уже сейчас омичи начинают «раздеваться», пригреваемые теплым солнцем, некоторые даже ходят не в пальто или кожаных куртках, а в свитерах поверх футболок. На следующей же неделе, по оптимистичным прогнозам сервисов погоды, станет еще теплее.

Так, по данным «Гисметео» и «Яндекс. Погоды», понедельник будет еще холодным, а затем температура начнет повышаться, и в четверг-пятницу, 20 и 21 апреля, ожидается +20 градусов. При этом, как сообщает первый сервис, большую часть недели будет солнечно, а второй прогнозирует облачность, но без дождей.

Прогноз от «Яндекс. Погоды».

Далее, в последнюю неделю апреля, вновь немного похолодает — в среднем до +14 градусов, а вновь вернется тепло уже с началом мая.

Прогноз погоды от «Гисметео».