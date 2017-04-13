На следующей неделе в Омск придет маленькое лето
Не жаркое, конечно, но довольно теплое и солнечное.
Не жаркое, конечно, но довольно теплое и солнечное.
Уже сейчас омичи начинают «раздеваться», пригреваемые теплым солнцем, некоторые даже ходят не в пальто или кожаных куртках, а в свитерах поверх футболок. На следующей же неделе, по оптимистичным прогнозам сервисов погоды, станет еще теплее.
Так, по данным «Гисметео» и «Яндекс. Погоды», понедельник будет еще холодным, а затем температура начнет повышаться, и в
Прогноз от «Яндекс. Погоды».
Далее, в последнюю неделю апреля, вновь немного похолодает — в среднем до +14 градусов, а вновь вернется тепло уже с началом мая.
Прогноз погоды от «Гисметео».
Что касается ближайших выходных, то, по информации