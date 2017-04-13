В Башкортостане ожидается ухудшение погоды

Между тем, пасмурную погоду уфимцам придётся терпеть недолго — похолодание вскоре вновь сменится потеплением.

Согласно прогнозам синоптиков, весенняя погода вернётся с началом следующей недели — в понедельник потеплеет до +11 градусов, в последующие дни температура повысится до +14. Тепло будет и по ночам — до +6 градусов. Осадков не ожидается.