В Башкортостане ожидается ухудшение погоды
В республике ожидается ухудшение погоды. МЧС объявило штормовое предупреждение. Специалисты прогнозируют сегодня небольшой дождь и сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.
В республике ожидается ухудшение погоды. МЧС объявило штормовое предупреждение. Специалисты прогнозируют сегодня небольшой дождь и сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.
Между тем, пасмурную погоду уфимцам придётся терпеть недолго — похолодание вскоре вновь сменится потеплением.
Согласно прогнозам синоптиков, весенняя погода вернётся с началом следующей недели — в понедельник потеплеет до +11 градусов, в последующие дни температура повысится до +14. Тепло будет и по ночам — до +6 градусов. Осадков не ожидается.