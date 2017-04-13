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09:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане ожидается ухудшение погоды

В республике ожидается ухудшение погоды. МЧС объявило штормовое предупреждение. Специалисты прогнозируют сегодня небольшой дождь и сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

Между тем, пасмурную погоду уфимцам придётся терпеть недолго — похолодание вскоре вновь сменится потеплением.

Согласно прогнозам синоптиков, весенняя погода вернётся с началом следующей недели — в понедельник потеплеет до +11 градусов, в последующие дни температура повысится до +14. Тепло будет и по ночам — до +6 градусов. Осадков не ожидается.

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