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10:09 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

14 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 13 апреля). 14 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Побежимова, 30, 34, 42; ул. Чапаева, 5, 6, 8.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Дачная, 77−83; ул. Мичурина, 19−58; ул. Подлужная, 40; ул. Щорса, 31−65.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Московском районе по адресам: пр. Ибрагимова, 83а, 85, 87, 89; ул. Короленко, 11, 13; ул. Черноморская, 3, 5, 9.

С 13.00 до 18.00 свет отключат в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Восстания, 4а 6, 8, 10, 12, 12а, 14; ул. Октябрьская, 8, 10а (детский сад № 122).

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители поселка Отары Приволжского района по улицам: 2-я Отарская, 8-я Отарская, Лесная, Молодежная, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Приволжская.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Большие Клыки Советского района по улицам: Амарантовая, Полевая, Шавалиева, Экологическая.

С 9.00 до 18.00 отключение произойдет в поселке Новая Сосновка Советского района по адресам: ул. Машиностроителей, 1а, 2−18, 5, 7а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36а, 36б; ул. Наратлык 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Ново-Савиновского районов.

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