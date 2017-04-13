Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
«Теперь можете кричать»: Захарова о встрече Лаврова с Тиллерсоном
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Эксперты оценили шансы стелсов США победить ПВО РФ в Сирии – СМИ
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
09:49 (мск), источник: РИА Крым

В четверг в Крыму до +16 и без осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). 13 апреля в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от —1 до +4, днем воздух прогреется до 11−16 градусов тепла.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5−10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью — 2−4 градуса выше нуля, днем — от +17 до +19.

В Севастополе также переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8, днем — 12−14 градусов тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+16°
ясно
768 мм рт. ст.
повышенное
42 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Белый дом расценил решение КНР в Совбезе ООН как победу Трампа
CNN: спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
Генсек НАТО: Украина должна сама решить, хочет ли она в альянс
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Глава Минстроя: сносить пятиэтажки в регионах не планируется
Алишер Усманов подал в суд на Алексея Навального
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Автосалон в Нью-Йорке стартовал. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину» В Москве прошла презентация нового сериала телеканала «Россия 1» — долгожданной многосерийной экранизации «Анны Карениной» от режиссера Карена Шахназарова
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь