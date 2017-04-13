В четверг в Крыму до +16 и без осадков

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от —1 до +4, днем воздух прогреется до 11−16 градусов тепла.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5−10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью — 2−4 градуса выше нуля, днем — от +17 до +19.

В Севастополе также переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8, днем — 12−14 градусов тепла.