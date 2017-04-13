Пасха-2017: список адресов православных храмов Новосибирска

Вечером 15 апреля православные верующие Новосибирска устремляются в храм на празднование святой Пасхи, которая в этом году выпадает на воскресенье 16 апреля. Уже с 16.00 в субботу начинается освящение куличей, которое продолжится утром в день Святого Воскресения Господня. В 23.30 в субботу в храмах состоится пасхальная молитва, после которой пройдут крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. В какое время лучше приходить исповедоваться, чтобы не попасть в очередь, читайте на сайте VN.ru.

Божественная литургия закончится в 2.00−2.30 ночи. Общественный транспорт в это время не ходит, и добраться до дома можно только на такси. Поэтому прихожане предпочитают храмы недалеко от дома. Для удобства читателей редакция VN.ru подготовила список адресов храмов и церквей по районам Новосибирска.

Отметим также, что в воскресенье 16 апреля состоится большой Пасхальный крестный ход, который выдвинется в 12.00 от Воскресенского собора. Шествие возглавит Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Центральный район

Собор во имя Александра Невского, Красный проспект, 1а.

Железнодорожный район

Вознесенский кафедральный собор, ул. Советская, 91.

Заельцовский район

— Храм в честь иконы Богородицы Неупиваемая чаша, ул. Ереванская, 14/1;.

— Собор Рождества Пресвятой Богородицы, Русская Православная старообрядческая церковь, ул. Байдукова, 1.

Калининский район

— Храм в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая, ул. Богдана Хмельницкого, 74;.

— Храм во имя святого мученика Вонифатия, ул. Столетова, 17а;.

— Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, ул. Тюленина, 1, к 2;.

— Православный дивизионный храм во имя святой великомученицы Варвары, ул. Лейтенанта Амосова, 64.

Дзержинский район

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, ул. Гоголя, 179.

Октябрьский район

— Христианская вера, церковь, ул. Чехова, 67;.

— Храм во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского, ул. Лескова, 131;.

— Храм во имя святого страстотерпца царя Николая, ул. Никитина, 105/1;.

— Церковь святой Ефросинии Полоцкой Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, ул. Лазурная, 26;.

— Церковь во имя Михаила Архангела, ул. Большевистская, 229.

Ленинский район

— Храм во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, ул. Восточный поселок, 13а;.

— Храм в честь преподобных отцов Киево-Печерских, ул. Киевская, 11а;.

— Православный Троице-Владимирский собор, ул. Филатова, 14а;.

— Храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали, ул. Хилокская, 10/1;.

— Приход храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского, ул. Полярная, 22.

Кировский район

— Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских, Епархиальный мужской монастырь в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских, ул. Немировича-Данченко, 120/1;.

— Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, ул. Громова, 19;.

— Храм во имя Преподобного Амвросия Оптинского, ул. Громова, 19 к 1.

Первомайский район

— Русская Древлеправославная Церковь, религиозная организация, Бердское шоссе, 120;.

— Храм во имя святителя Митрофана Воронежского, ул. Изоляторная, 5.

Советский район

— Церковь Преображение, ул. Океанская, 9;.

— Храм Всех Святых в земле русской просиявших, ул. Терешковой, 35;.

— Церковь во имя Архистратига Михаила, ул. Приморская, 7;.

— Храм Иоанна Предтечи, ул. Приморская, 7 к 1.