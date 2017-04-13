Пасха-2017: список адресов православных храмов Новосибирска
Список адресов православных храмов и церквей Новосибирска, где можно освятить куличи на Пасху и поучаствовать в ночной службе.
Список адресов православных храмов и церквей Новосибирска, где можно освятить куличи на Пасху и поучаствовать в ночной службе.
Вечером 15 апреля православные верующие Новосибирска устремляются в храм на празднование святой Пасхи, которая в этом году выпадает на воскресенье 16 апреля. Уже с 16.00 в субботу начинается освящение куличей, которое продолжится утром в день Святого Воскресения Господня. В 23.30 в субботу в храмах состоится пасхальная молитва, после которой пройдут крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. В какое время лучше приходить исповедоваться, чтобы не попасть в очередь, читайте на сайте VN.ru.
Божественная литургия закончится в 2.00−2.30 ночи. Общественный транспорт в это время не ходит, и добраться до дома можно только на такси. Поэтому прихожане предпочитают храмы недалеко от дома. Для удобства читателей редакция VN.ru подготовила список адресов храмов и церквей по районам Новосибирска.
Отметим также, что в воскресенье 16 апреля состоится большой Пасхальный крестный ход, который выдвинется в 12.00 от Воскресенского собора. Шествие возглавит Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Центральный район
Собор во имя Александра Невского, Красный проспект, 1а.
Железнодорожный район
Вознесенский кафедральный собор, ул. Советская, 91.
Заельцовский район
— Храм в честь иконы Богородицы Неупиваемая чаша, ул. Ереванская, 14/1;.
— Собор Рождества Пресвятой Богородицы, Русская Православная старообрядческая церковь, ул. Байдукова, 1.
Калининский район
— Храм в честь иконы Божией Матери
— Храм во имя святого мученика Вонифатия, ул. Столетова, 17а;.
— Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, ул. Тюленина, 1, к 2;.
— Православный дивизионный храм во имя святой великомученицы Варвары, ул. Лейтенанта Амосова, 64.
Дзержинский район
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, ул. Гоголя, 179.
Октябрьский район
— Христианская вера, церковь, ул. Чехова, 67;.
— Храм во имя преподобного и благоверного князя Олега Брянского, ул. Лескова, 131;.
— Храм во имя святого страстотерпца царя Николая, ул. Никитина, 105/1;.
— Церковь святой Ефросинии Полоцкой Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, ул. Лазурная, 26;.
— Церковь во имя Михаила Архангела, ул. Большевистская, 229.
Ленинский район
— Храм во имя святителя Иоанна Шанхайского и
— Храм в честь преподобных отцов
— Православный
— Храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали, ул. Хилокская, 10/1;.
— Приход храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского, ул. Полярная, 22.
Кировский район
— Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских, Епархиальный мужской монастырь в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских, ул.
— Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, ул. Громова, 19;.
— Храм во имя Преподобного Амвросия Оптинского, ул. Громова, 19 к 1.
Первомайский район
— Русская Древлеправославная Церковь, религиозная организация, Бердское шоссе, 120;.
— Храм во имя святителя Митрофана Воронежского, ул. Изоляторная, 5.
Советский район
— Церковь Преображение, ул. Океанская, 9;.
— Храм Всех Святых в земле русской просиявших, ул. Терешковой, 35;.
— Церковь во имя Архистратига Михаила, ул. Приморская, 7;.
— Храм Иоанна Предтечи, ул. Приморская, 7 к 1.