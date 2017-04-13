Молдавские власти запретили отдых в лесу
Начиная с 16 до 25 апреля, Национальный лесной фонд осуществит воздушную обработку специальными средствами, для борьбы с вредителями.
Начиная с 16 до 25 апреля, Национальный лесной фонд осуществит воздушную обработку специальными средствами, для борьбы с вредителями.
Населению категорически запрещается собирать грибы или отдыхать в лесу в этот период.
Также лесной фонд рекомендует владельцам ульев, находящихся вблизи лесных зон, чтобы они закрыли семьи пчел в назначенный день, и последующие 4 дня после проведения химической обработки. Запрещено и нахождение домашних животных в лесном фонде, где будет проводиться эта процедура.
В текущем году, планируется произвести подобные мероприятия, в двух лесхозах обработают порядка 6 177 га леса. Речь идет о лесных хозяйствах Оргеева 1338 га и Шолданешт 4839 га.
По данным агентства, ежегодные защитные действия лесов, проведенные по мере необходимости лесниками, влияют положительно и на соседние сельскохозяйственные угодья, разрушая очаги вредителей, которые могут неизбежно перейти на поля.