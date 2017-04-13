В Ростове на проспекте Стачки появится новая остановка
С 22 апреля в Ростове появится новый остановочный пункт, который получит название «Улица Тренева». Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».
С 22 апреля в Ростове появится новый остановочный пункт, который получит название «Улица Тренева». Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».
Остановка будет установлена возле стадиона «Локомотив» в западном направлении по адресу: пр. Стачки, 30.
Воспользоваться им смогут пассажиры троллейбусов № 8, 10, автобусов № 15, 16, 26, 34, 34а, 57, 64, 67, 71, 98, а также маршруток 34-МТ, 40-МТ, 44-МТ, 48-МТ, 52-МТ, 55-МТ, 59-МТ, 67-МТ, 71-МТ, 98-МТ.