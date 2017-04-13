Уральцы привезут со Святой земли Благодатный огонь
В Екатеринбург он прибудет 16 апреля.
В Екатеринбург он прибудет 16 апреля.
13 апреля делегация Екатеринбургской епархии отправится в Иерусалим, чтобы принять участие в церемонии схождения Благодатного огня. Святую землю посетят прихожане, благотворители, учителя и руководители образовательных организаций. Организатором поездки выступила Русская медная компания.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Перевозка открытого огня противоречит правилам полетов, но раз в год представители аэропортов и авиакомпаний делают исключение. Как сообщили в «Уральских авиалиниях», для этого перелета будет выделен специальный борт, где усилены мерами безопасности.
Благодатный огонь доставят в