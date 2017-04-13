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10:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уральцы привезут со Святой земли Благодатный огонь

В Екатеринбург он прибудет 16 апреля.

Источник: УралИнформБюро

13 апреля делегация Екатеринбургской епархии отправится в Иерусалим, чтобы принять участие в церемонии схождения Благодатного огня. Святую землю посетят прихожане, благотворители, учителя и руководители образовательных организаций. Организатором поездки выступила Русская медная компания.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе епархии, уральцы посетят главные христианские святыни, главным событием станет свершение чуда в храме Гроба Господня 15 апреля. Частицу Благодатного огня привезут на Урал чартерным рейсом 16 апреля.

Перевозка открытого огня противоречит правилам полетов, но раз в год представители аэропортов и авиакомпаний делают исключение. Как сообщили в «Уральских авиалиниях», для этого перелета будет выделен специальный борт, где усилены мерами безопасности.

Благодатный огонь доставят в Свято-Троицкий кафедральный собор и во все храмы епархии.

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