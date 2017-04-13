Пасхальные богослужения пройдут в 58 ростовских храмах

Согласно информации из официальных источников, в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы богослужение совершит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

15 апреля в 23.00 в соборе начнется Полунощница — молитвенное чтение.

Затем будет совершен праздничный крестный ход вокруг памятника Святителя Димитрия Ростовского.

После него в храме пройдет Пасхальная заутреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, на которой ожидается прибытие Благодатного огня из Иерусалима.

По окончании службы состоится освящение крашеных яиц и куличей.