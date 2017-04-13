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10:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пасхальные богослужения пройдут в 58 ростовских храмах

Пасхальные богослужения пройдут в 58 храмах донской столицы в ночь на 16 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы богослужение совершит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

15 апреля в 23.00 в соборе начнется Полунощница — молитвенное чтение.

Затем будет совершен праздничный крестный ход вокруг памятника Святителя Димитрия Ростовского.

После него в храме пройдет Пасхальная заутреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, на которой ожидается прибытие Благодатного огня из Иерусалима.

По окончании службы состоится освящение крашеных яиц и куличей.

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