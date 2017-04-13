Пасхальные богослужения пройдут в 58 ростовских храмах
Пасхальные богослужения пройдут в 58 храмах донской столицы в ночь на 16 апреля.
Пасхальные богослужения пройдут в 58 храмах донской столицы в ночь на 16 апреля.
Согласно информации из официальных источников, в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы богослужение совершит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
15 апреля в 23.00 в соборе начнется Полунощница — молитвенное чтение.
Затем будет совершен праздничный крестный ход вокруг памятника Святителя Димитрия Ростовского.
После него в храме пройдет Пасхальная заутреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, на которой ожидается прибытие Благодатного огня из Иерусалима.
По окончании службы состоится освящение крашеных яиц и куличей.