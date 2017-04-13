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16:35 (мск), источник: Югополис

Краснодарец вынужден был оплатить 255 штрафов за нарушения ПДД

Общая сумма взысканной задолженности составила свыше 140 тысяч рублей.

Источник: Югополис

255 штрафов за нарушение правил дорожного движения взысканы судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по взысканию штрафов специально уполномоченных органов Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Автомобиль жителя Краснодара часто попадал в объективы камер дорожной видеофиксации. В Межрайонном отделе по взысканию штрафов возбудили сводное исполнительное производство на сумму 143 тысячи рублей.

Нарушитель не реагировал на вызовы на прием к судебному приставу-исполнителю, не отвечал на телефонные звонки, не хранил денежных средств на банковских счетах. В связи с этим было решено применить к нему эффективную меру принудительного воздействия — ограничение права на выезд за пределы России и лишение права на управление автомобилем.

Судебный пристав-исполнитель направил в суд города Краснодара заявление. Получив повестку о вызове на судебное заседание, штрафник немедленно оплатил все 255 штрафов и исполнительский сбор за несвоевременное погашение долга, сообщает пресс-служба краевого управления ФССП.

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