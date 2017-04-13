Краснодарец вынужден был оплатить 255 штрафов за нарушения ПДД
Общая сумма взысканной задолженности составила свыше 140 тысяч рублей.
Общая сумма взысканной задолженности составила свыше 140 тысяч рублей.
255 штрафов за нарушение правил дорожного движения взысканы судебным
Автомобиль жителя Краснодара часто попадал в объективы камер дорожной видеофиксации. В Межрайонном отделе по взысканию штрафов возбудили сводное исполнительное производство на сумму 143 тысячи рублей.
Нарушитель не реагировал на вызовы на прием к судебному
Судебный