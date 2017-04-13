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11:23 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже снова пройдет Театральный парад с участием музыкантов, танцовщиков и ходулистов

Мероприятие состоится в рамках Платоновского фестиваля искусств.

Накануне состоялось заседание попечительского совета Международного Платоновского фестиваля искусств. О том, как идет подготовка к его проведению, губернатору рассказали худрук Михаил Бычков. По его словам, уже проданы более 60 процентов билетов на мероприятия со 2 по 14 июня 2017 года. Форум соберет участников из более чем полутора десятков стран мира.

«Театральная программа — это 12 спектаклей, — отметил Михаил Бычков. — Их них половина будет представлена в нашей стране впервые».

В День России, который отмечается 12 июня, на проспекте Революции пройдет Театральный парад. Как и в прошлом году в нем примут участие танцовщики, музыканты, ходулисты и мимы из разных стран мира.

Отметим, также фестиваль представит музыкальную программу. Она будет состоять из концертов направления «Музыка мира» и академической музыки.

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