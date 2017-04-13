Турнир по компьютерным играм организуют в Хабаровске

Принять участие в соревнованиях смогут жители Дальнего Востока в возрасте от 16 лет, имеющие медицинский допуск. Игрокам предлагают разбиться на команды по семь человек: пять основных и двое запасных.

Заочная часть состязаний пройдет с 1 по 31 мая на интернет-площадках. Очный этап состоится 11 июня в комплексе «Арсеналец». Для спортсменов и болельщиков будут работать фуд-корт и зона виртуальной реальности. Также организаторы проведут ряд конкурсов.

Заявки принимаются до 30 апреля по адресу: fkskk@yandex.ru. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.