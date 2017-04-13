Турнир по компьютерным играм организуют в Хабаровске
В Хабаровске состоится турнир по компьютерному спорту. Желающие сыграют в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.
В Хабаровске состоится турнир по компьютерному спорту. Желающие сыграют в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.
Принять участие в соревнованиях смогут жители Дальнего Востока в возрасте от 16 лет, имеющие медицинский допуск. Игрокам предлагают разбиться на команды по семь человек: пять основных и двое запасных.
Заочная часть состязаний пройдет с 1 по 31 мая на
Заявки принимаются до 30 апреля по адресу: fkskk@yandex.ru. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.
За участие в турнире платить не нужно. Вход на соревнования свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на