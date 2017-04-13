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10:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Турнир по компьютерным играм организуют в Хабаровске

В Хабаровске состоится турнир по компьютерному спорту. Желающие сыграют в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

Принять участие в соревнованиях смогут жители Дальнего Востока в возрасте от 16 лет, имеющие медицинский допуск. Игрокам предлагают разбиться на команды по семь человек: пять основных и двое запасных.

Заочная часть состязаний пройдет с 1 по 31 мая на интернет-площадках. Очный этап состоится 11 июня в комплексе «Арсеналец». Для спортсменов и болельщиков будут работать фуд-корт и зона виртуальной реальности. Также организаторы проведут ряд конкурсов.

Заявки принимаются до 30 апреля по адресу: fkskk@yandex.ru. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.

За участие в турнире платить не нужно. Вход на соревнования свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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