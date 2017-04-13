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10:50 (мск), источник: Интерфакс

Свердловские школьники с сентября начнут изучать самбо на уроках физкультуры

Екатеринбург. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Всероссийский проект «Самбо в школу» стартует с 1 сентября в 34 муниципалитетах Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Источник: РИА "Новости"

«Это именно те муниципалитеты, в которых созданы наиболее благоприятные условия для успешного запуска этого нововведения. Есть необходимая инфраструктура, залы, оборудование, а также квалифицированные тренерские кадры. В основном, это, конечно, города с давними самбистскими традициями, там работают школы и секции самбо, открыты представительства Федерации самбо Свердловской области», — приводятся в сообщении слова первого замминистра общего и профессионального образования региона Нины Журавлевой.

Школы, в которых внедрят проект, будут выбраны до конца мая.

Методические рекомендации по включению элементов самбо в программы уроков физкультуры разработают «Институт развития образования» Свердловской области и Уральский государственный педагогический университет. Также преподаватели физкультуры пройдут обучающие семинары под руководством спортсменов и тренеров.

Как отметил исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Александр Какуша, после внедрения программы школьники на уроках физкультуры будут учиться базовым элементам самбо.

«Мы не собираемся никого швырять на пол или на асфальт, применять запрещенные приемы и так далее, а вот умение правильно сгруппироваться, безболезненно упасть, избежать какого-то столкновения или уйти от конфликтной ситуации — все это может оказаться востребованным», — цитируются его слова в пресс-релизе.

Кроме того, уральские школьники начнут изучать самбо уже летом в детских лагерях. Элементы единоборства будут включены в утренние зарядки, разминки и тренировочные занятия.

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