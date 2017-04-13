Накануне Дня Победы все участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат право на бесплатный проезд

Такое решение принято Правительством РФ. Как сообщает информационная правовая система «Гарант», речь идет о проезде на поездах по территории России в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения дальнего следования без ограничения по количеству поездок. Причем реализация этих билетов началась с середины марта. Для оформления проездных документов необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также право на льготы.

Отмечается, что при проезде по этим билетам дополнительные сборы и плата за сервисные услуги взиматься не будут. Согласно информации официального сайта ОАО «РЖД», бесплатный проезд будет предоставляться с 1 по 10 мая.

Помимо этого сообщается, что в первые две недели мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их сопровождающие смогут бесплатно совершить авиаперелет эконом-классом как по стране, так и в страны СНГ, Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию. Уточняется, что Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы будут предоставлены места повышенного класса, при их наличии.