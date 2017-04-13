В субботу в Симферополе из-за ярмарки перекроют три улицы

Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Как уточнили в мэрии, с нуля часов 14 апреля до 16.00 15 апреля будет перекрыто движение по улицам Киевская (от перекрестка ул. Киевской и ул. Никанорова до площади Московской), Куйбышева (от перекрестка ул. Куйбышева и бул. Франко до пересечения ул. Куйбышева и ул. Февральской) и Дмитрия Ульянова (от перекрестка ул. Дмитрия Ульянова и ул. Севастопольская до пересечения ул. Дмитрия Ульянова и пер. Гавена).

Также с 18.00 14 апреля до 16.00 15 апреля на этих участках будет запрещена парковка.

Ограничения касаются транспортных средств, не участвующих в ярмарке.