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11:05 (мск), источник: РИА Крым

В субботу в Симферополе из-за ярмарки перекроют три улицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). В связи с проведением в Симферополе 15 апреля Пасхальной сельскохозяйственной ярмарки на отдельных участках будет запрещена парковка и ограничено движение транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Как уточнили в мэрии, с нуля часов 14 апреля до 16.00 15 апреля будет перекрыто движение по улицам Киевская (от перекрестка ул. Киевской и ул. Никанорова до площади Московской), Куйбышева (от перекрестка ул. Куйбышева и бул. Франко до пересечения ул. Куйбышева и ул. Февральской) и Дмитрия Ульянова (от перекрестка ул. Дмитрия Ульянова и ул. Севастопольская до пересечения ул. Дмитрия Ульянова и пер. Гавена).

Также с 18.00 14 апреля до 16.00 15 апреля на этих участках будет запрещена парковка.

Ограничения касаются транспортных средств, не участвующих в ярмарке.

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