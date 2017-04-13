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12:08 (мск), источник: Интерфакс

Новый очаг гриппа птиц обнаружен в Московской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Новый очаг гриппа птиц обнаружен в Московской области.

Источник: AP 2017

Как сообщает Россельхознадзор, возбудитель этого опасного заболевания выявлен в личном подсобном хозяйстве в Лотошинском районе (д. Ушаково). Это показало исследование, проведенное в Московской областной ветлаборатории.

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Для подтверждения диагноза пробы патологического материала павших птиц направлены во ВНИИ защиты животных (Владимир).

В настоящее время госветслужба Московской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению распространения заболевания. Идет дезинфекция хозяйственных помещений и инвентаря. Запланировано проведение подворового обхода для мониторинга возможного заражения.

Как сообщалось, в этом году в Московской области зафиксировано 10 очагов гриппа птиц. К середине марта было уничтожено более 300 тыс. голов птицы.

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