Челябинцев ждут подарки за участие в субботнике «Чистые игры» на Шершнях

Жители Челябинска на скорость уберут территорию Шершнёвского водохранилища и городского бора, рассказала корреспонденту «АиФ-Челябинск» председатель общественного движения «Пояс жизни» Олеся Ефимова.

Столица Южного Урала в субботу, 22 апреля, присоединится к всероссийским командным соревнованиям по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». В прошлом году в акции поучаствовали десятки городов России, жители которых собрали более 50 тонн мусора. Этой весной субботник в уже прошёл в Севастополе. В Челябинске по оценкам организаторов в нём поучаствуют около 300 человек.

«Привлечь горожан к уборке мусора довольно сложно, поэтому мы решили провести субботник в игровой форме. Запланировано почистить городской пляж на Шершнях и прилегающую территорию челябинского бора, которая сильно загрязнена. Чем больше участников заявится, тем большие площади удастся убрать, — говорит Ефимова. — Уже заготовлены перчатки, грабли и мешки. Победители “Чистых игр” получат подарки от спонсоров».

Участникам субботника предстоит сразу сортировать стекло, макулатуру и пластик по разным мешкам. Чтобы потом их оперативно отвезли на предприятие по переработке мусора. Организаторы надеются, что это позволит сформировать у населения сознательное и бережное отношение к природе.

Для участия в акции горожане должны объединиться в команды по четыре человека и зарегистрироваться через социальные сети. «Чистые игры» стартуют в Челябинске 22 апреля в 11.00.

«Аналогичный субботник пройдёт в Чебаркуле 13 мая. Жители Магнитогорска и Златоуста также изъявили желание в проведении “Чистых игр” в этих городах», — отмечает Ефимова.

Напомним, городские субботники продлятся до 1 июня. Мэрия призывает горожан активно участвовать в уборке.