Волгоградцы начали подготовку к шествию «Бессмертного полка»

Анна Пахомова, жительница Волгограда: «Так получилось, что в 2013 году мы узнали о проведении шествия “Бессмертного полка” в Волгограде и решили поучаствовать. Буквально за два дня своими силами распечатали фотографию, взяли ее и пошли на Мамаев курган. Впечатления, конечно, были незабываемые. И тогда мы решили, что на этом останавливаться не будем».

В этом году Анна Пахомова уже в пятый раз пройдет по улицам города, который в годы войны защищали ее родственники. Своего деда по материнской линии Анна помнит хорошо, на его историях выросла, а теперь рассказывает о ветеране уже своим детям. Ашот Осипович был танкистом, служил в учебном танковом подразделении. Как и другие его однополчане, при первой же возможности мобилизовался в армию. С фронта при любой свободной минуте часто писал домой.

Анна Пахомова, жительница Волгограда: «Я жив-здоров, обо мне не беспокойтесь. Целыми днями бываем заняты, упорно учимся. С первого числа уже ездили на разных танках».

Такие письма Ашот Осипович присылал своей матери в 1942 году. Удивительно, несмотря на тяжелые будни, успевал из фронтовой жизни почерпнуть что-то мирное и прекрасное. В письме вместе с описанием боевых действий химическим карандашом делал зарисовки. По словам внучки, интерес к искусству у деда проснулся задолго до армии, даже собирался посвятить свою жизнь фотографии, но война внесла свои коррективы.

Тяжелее, признается Анна Александровна, дела обстояли с родословной деда по отцовской линии. С войны он так и не вернулся. И чтобы найти хоть какую-то информацию, пришлось изучить немало архивов.

Анна Пахомова, жительница Волгограда: «Нашли в интернете его наградной лист. Он был награжден медалью “За отвагу”. Там было описано, что в бою он попал в окружение, но держал оборону. Уничтожил 7 немецких гранатометчиков, 11 фашистов и отбил 3 атаки противника в одиночку. Удерживал высоту, на которой находился его боевой расчет».

За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу» посмертно.

А в прошлом году совершенно случайно в хуторе Кругловка на стеле у братской могилы Анна Пахомова обнаружила имена других родственников — пропавших без вести младших братьев деда. С их портретами Анна планирует пройти в колонне «Бессмертного полка». Уже сейчас к этому важному для каждого россиянина событию идет подготовка.

Наталья Бурцева, координатор движения «Бессмертный полк» в Волгограде: «Очень многие заходят на сайт polkrf.ru и оставляют истории своих родственников. Многие из тех, кто не принимал участие в акциях ранее, сейчас занимаются изготовлением штендеров. На сайте есть список фирм, которые занимаются изготовлением транспорантов, есть также описание, как можно сделать его самостоятельно. Строгих требований к виду штендеров нет, люди сами могут его изготовить».

В этом году в пешей колонне «Бессметного полка» тысячи гостей и жителей города пройдут от Дома Павлова до вершины Мамаева кургана. Планируется, что к масштабному мероприятию присоединится около 50 стран мира. Те, для кого важно сохранить память о войне, несмотря на годы и расстояния.