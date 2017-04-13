В семилукского селе началась реконструкция парка

Парковую зону вокруг Стрелицкого дворца культуры собираются обустроить к сентябрю 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал глава администрации поселка Виктор Мысков, 11 апреля.

По результатам торгов общая стоимость реконструкции парка составила 5,5 млн рублей. Из них почти 5 млн выделили из области. Размер парка решили уменьшить с около 3 га до 1,16 га.

По всей территории парка планируется установить скамейки, урны, освещение, уложить брусчатку. В проекте предусмотрены детская и спортивная площадки, а также две кованые беседки. На участке уже спилили старые деревья, в скором времени их вывезут и приступят непосредственно к благоустройству.

По словам Виктора Мыскова, подана заявка в департамент культуры для получения субсидий на обновление фасадной части ДК.

— Как только сделаем окна и двери, сможем приступить к ремонту и внутри дворца культуры. В администрации района нас заверили, что мы находимся в приоритете, — добавил глава поселка.