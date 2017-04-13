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11:00 (мск), источник: РБК - Украина

Священника, который устроил пьяные гонки, отстранили от церкви

Пьяного священника московского патриархата отстранили от службы в церкви на год за то, что он ездил пьяным за рулем.

Кроме того, настоятеля лишили водительских прав на год и обязали заплатить 10 тыс. грн штрафа, сообщает ТСН.

Когда правоохранители остановили машину, которой управлял священник, тот еле держался на ногах. Алкотестер показал результат, который в 15 раз превысил норму. А в машине у святого отца наши пустую бутылку от спиртного.

Церковники пытались выгородить священника, а прихожане отмечают, что он вел не совсем подобающий его чину образ жизни. Святой отец регулярно пил, буянил и вел себя часто неадекватно. Священник мог, к примеру, смотреть фильм на ноутбуке во время вечерней смены. Другие епископы утверждают, что батюшка пил только церковное вино.

Напомним, пьяный полтавский священник на ВАЗе устроил гонки с полицией. Настоятеля не в первый раз видят в таком состоянии за рулем.

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