Двухметрового питона-наркомана перевоспитали в австралийской тюрьме

В Австралии двухметрового питона вылечили от пристрастия к наркотикам. Об этом сообщает издание Northern Star.

Питон жил в подпольной лаборатории, где изготавливали метамфетамин. Химические испарения и попадающие в воздух частицы наркотического вещества превратили его в наркомана. После полицейской облавы рептилия попала в руки правоохранительных органов. Ее отправили в центр для животных при крупном тюремном комплексе в Сиднее.

По словам сотрудника центра Иэна Митчелла, поначалу змея вела себя беспокойно, агрессивно и непредсказуемо. В отличие от других питонов, которые, как правило, спокойны и медлительны, она непрерывно ползала по контейнеру, в который ее поместили.

Потребовалось семь месяцев, чтобы пресмыкающееся полностью избавилось от наркозависимости. Сейчас ему подыскивают нового хозяина.

5 апреля сообщалось, что на юге американского штата Флорида поймали темного тигрового питона, длина которого составляет пять метров, а вес — 65 килограммов.