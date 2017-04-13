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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Двухметрового питона-наркомана перевоспитали в австралийской тюрьме

В австралийской тюрьме вылечили двухметрового питона, который пристрастился к наркотикам.

Источник: Pexels

В Австралии двухметрового питона вылечили от пристрастия к наркотикам. Об этом сообщает издание Northern Star.

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Питон жил в подпольной лаборатории, где изготавливали метамфетамин. Химические испарения и попадающие в воздух частицы наркотического вещества превратили его в наркомана. После полицейской облавы рептилия попала в руки правоохранительных органов. Ее отправили в центр для животных при крупном тюремном комплексе в Сиднее.

По словам сотрудника центра Иэна Митчелла, поначалу змея вела себя беспокойно, агрессивно и непредсказуемо. В отличие от других питонов, которые, как правило, спокойны и медлительны, она непрерывно ползала по контейнеру, в который ее поместили.

Потребовалось семь месяцев, чтобы пресмыкающееся полностью избавилось от наркозависимости. Сейчас ему подыскивают нового хозяина.

5 апреля сообщалось, что на юге американского штата Флорида поймали темного тигрового питона, длина которого составляет пять метров, а вес — 65 килограммов.

Комментарии
2
***SKARLETT***
в России, что, уже животных в тюрьмы сажают?...ну и нууу...
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Сергей Саморуков
Лечили "Боярышником" .
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