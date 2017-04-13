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11:21 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Прецедент: в Екатеринбурге оштрафовали владельца бойцовской собаки

Пес гулял без намордника и бросался на людей.

Хозяин собаки бойцовской породы был оштрафован в Екатеринбурге, рассказали «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

С жалобами на собаку в полицию обратились жильцы дома на улице Опалихинской, 19. Они просили оградить их от агрессивного пса, которого владелец выгуливал во дворе без намордника. Собака лаяла и бросалась на людей, при этом хозяин не брал ее на короткий поводок, подвергая окружающих серьезной опасности. Между тем, это нарушение подпадает под статью 38 закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» — «Нарушение правил содержания домашних животных».

Полицейские передали информацию в «Службу заказчика Верх-Исетского района», а так как административная комиссия уже не первый раз получала жалобы на владельца пса, тот был оштрафован на 3 тысячи рублей.

Напомним, что в феврале 2017 года в деревне Пальмино двумя собаками была растерзана 7-летняя девочка. До этого жертвами псов становились их более мелкие сородичи, а жители деревни неоднократно жаловались на хозяев, отпускавших зверей со двора.

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