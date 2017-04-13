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11:50 (мск), источник: РИА Крым

Симферополь отмечает 73-ю годовщину освобождения от фашистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе отмечают 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия в крымской столице начались с самого утра.

Источник: РИА "Новости"

Так, утром состоялся торжественный митинг. Кроме того, были возложены цветы к скульптуре «Партизанам и подпольщикам Крыма», памятнику «Танк Т-34», мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю. Гагарина, а также на военном мемориальном кладбище.

Вместе с ветеранами, школьниками и другими горожанами в памятных мероприятиях приняли участие представители власти Крыма и Симферополя.

Также в этот день в рамках акции «Дорогами Победы» в крымскую столицу прибудет «Поезд Победы». Уникальный состав, укомплектованный платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, а также крытым вагоном-теплушкой, жители и гости Симферополя смогут увидеть на железнодорожном вокзале. Он прибудет в 16.00.

8 апреля 1944 года советские войска начали Крымскую наступательную операцию, которая завершилась уничтожением 17-й армии Вермахта и освобождением полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Наступление велось одновременно со стороны Перекопа и Керченского плацдарма. 13 апреля войска 4-го Украинского фронта освободили от оккупации, длившейся 865 дней, Симферополь. В этот же день от фашистов освободили Евпаторию, Саки и Феодосию.

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