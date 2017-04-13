Симферополь отмечает 73-ю годовщину освобождения от фашистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе отмечают 73-ю годовщину освобождения города от
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). В Симферополе отмечают 73-ю годовщину освобождения города от
Так, утром состоялся торжественный митинг. Кроме того, были возложены цветы к скульптуре «Партизанам и подпольщикам Крыма», памятнику «Танк Т-34», мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю. Гагарина, а также на военном мемориальном кладбище.
Вместе с ветеранами, школьниками и другими горожанами в памятных мероприятиях приняли участие представители власти Крыма и Симферополя.
Также в этот день в рамках акции «Дорогами Победы» в крымскую столицу прибудет «Поезд Победы». Уникальный состав, укомплектованный платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, а также крытым
8 апреля 1944 года советские войска начали Крымскую наступательную операцию, которая завершилась уничтожением 17-й армии Вермахта и освобождением полуострова от