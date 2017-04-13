Во сколько в храмах Волгограда начнутся пасхальные богослужения?
Праздник Христова Воскресения в 2017 году отмечается 16 апреля.
Праздник Христова Воскресения в 2017 году отмечается 16 апреля.
Пасхальные богослужения состоятся во всех храмах Волгоградской области в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В главном храме Волгограда, Казанском соборе, Литургия завершится около 4.00. С этого времени и до 13.00 будет проходить освящение куличей. При этом в 09.00 состоится вторая Божественная литургия. В
Напомним, Пасху в 2017 году отмечают 16 апреля. В этот день в Волгограде и Волжском пустят специальные автобусные рейсы до кладбищ. 23 апреля православные христиане празднуют Красную горку.