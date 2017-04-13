Во сколько в храмах Волгограда начнутся пасхальные богослужения?

Пасхальные богослужения состоятся во всех храмах Волгоградской области в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской епархии, Пасхальная Полунощница начнется в 23.30, а с 00.00 начнут служить Пасхальную утреню и Божественную Литургию.

В главном храме Волгограда, Казанском соборе, Литургия завершится около 4.00. С этого времени и до 13.00 будет проходить освящение куличей. При этом в 09.00 состоится вторая Божественная литургия. В Иоанно-Предтеченском храме на Центральной набережной освящение куличей будет проходить в субботу, 15 апреля, с 12.00 и до 22.00 каждый час.

Напомним, Пасху в 2017 году отмечают 16 апреля. В этот день в Волгограде и Волжском пустят специальные автобусные рейсы до кладбищ. 23 апреля православные христиане празднуют Красную горку.