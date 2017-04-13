В Астане пройдут масштабные общегородские субботники

В период проведения экологического месячника будут организованы регулярная санитарная очистка и озеленение территорий, закрепленных за учреждениями образования и здравоохранения, в том числе и новых объектов. Кроме того, будет осуществлен постоянный контроль за водными объектами с целью исключения и пресечения фактов загрязнения их нефтепродуктами, бытовыми и производственными отходами.

Также будет проведена системная работа по обеспечению централизованного сбора бытовых отходов в жилых кварталах индивидуальной застройки, ремонтные работы, откачка и благоустройство территории выгребных ям, а также проверка санитарного состояния общественного транспорта.

Аппаратами акимов районов, городскими управлениями и коммунальными предприятиями столицы предусматривается привлечение более 100 тысяч человек, а также 4 452 государственных учреждений, в числе которых предприятия, объекты здравоохранения, средние школы, вузы, строительные организации, объекты малого и среднего бизнеса. Вместе с тем будет задействовано 425 единиц специализированной техники и более 15 тысяч необходимого инвентаря. В ходе субботника планируется санитарная очистка территории города, посадка и побелка зеленых насаждений, благоустройство дворов и внутриквартальных территорий, установка малых архитектурных форм на игровых и спортивных площадках, расширение тротуаров.

Также во всех районах города ликвидируют несанкционированные свалки, установят дополнительные опоры освещения, проведут благоустройство улиц, дефектовку покрытия асфальта, укладку брусчатки.

В целом по всему городу предусматривается посадка 6750 деревьев, из них 1750 — крупномерных саженцев и 5000 растений с голым корнем.

Помимо этого, планируется проведение экологических акций по санитарной очистке русел рек: Есиль, Акбулак и Сарыбулак с привлечением студентов вузов и военнослужащих воинских частей.