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17:47 (мск), источник: ТАСС

В Параде Победы в Москве примут участие 17 вертолетов и 55 самолетов

До генеральной репетиции 7 мая группа парадного строя проведет два пролета над Красной площадью.

Источник: РИА "Новости"

ЛИПЕЦК, 13 апреля. /ТАСС/. Авиационная часть Парада Победы в Москве 9 мая будет представлена 17 вертолетами и 55 самолетами, в том числе стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минобороны Артем Шерстюков.

«Всего в военном Параде Победы примут участие 72 экипажа, из них 17 вертолетов и 55 самолетов — стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в этом году воздушную часть Парада Победы на высоте 150 метров откроют вертолеты Ми-26 и Ми-8, которые пролетят с интервалом 10 секунд, за ними на высоте 500 метров начнутся показательные полеты самолетов. Экипажи Дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, затем летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе «Тактического крыла», а пилотажная группа «Русские Витязи» выполнит на истребителях Су-30СМ фигуру «Кубинский бриллиант». Завершится парад пролетом шести Су-25 с дымами цветов российского флага.

Для полетов авиации будут задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях. Шерстюков отметил, что с липецкого военного аэродрома на тренировочную базу в Подмосковье уже улетели 33 самолета, том числе экипажи для липецкого «Тактического крыла», в котором в этом году ведущим группы будет заслуженный военный летчик России Юрий Грицаенко. До генеральной репетиции, намеченной на 7 мая, группа парадного строя проведет семь совместных тренировок с пешей и механизированной колоннами и два пролета над Красной площадью.

«Липецкий авиацентр демонстрирует “Тактическое крыло” на Параде Победы 9 мая в Москве на протяжении многих лет. В “Тактическом крыле” принимают участие новые многофункциональные самолеты оперативно-тактической авиации разных типов, и истребители, и бомбардировщики — Су-34, Су-30, Су-35, они на скорости 550 км в час летят на расстоянии 5 метров друг от друга», — добавил Шерстюков.

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