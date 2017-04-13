В Параде Победы в Москве примут участие 17 вертолетов и 55 самолетов

ЛИПЕЦК, 13 апреля. /ТАСС/. Авиационная часть Парада Победы в Москве 9 мая будет представлена 17 вертолетами и 55 самолетами, в том числе стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минобороны Артем Шерстюков.

По его словам, в этом году воздушную часть Парада Победы на высоте 150 метров откроют вертолеты Ми-26 и Ми-8, которые пролетят с интервалом 10 секунд, за ними на высоте 500 метров начнутся показательные полеты самолетов. Экипажи Дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, затем летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе «Тактического крыла», а пилотажная группа «Русские Витязи» выполнит на истребителях Су-30СМ фигуру «Кубинский бриллиант». Завершится парад пролетом шести Су-25 с дымами цветов российского флага.

Для полетов авиации будут задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях. Шерстюков отметил, что с липецкого военного аэродрома на тренировочную базу в Подмосковье уже улетели 33 самолета, том числе экипажи для липецкого «Тактического крыла», в котором в этом году ведущим группы будет заслуженный военный летчик России Юрий Грицаенко. До генеральной репетиции, намеченной на 7 мая, группа парадного строя проведет семь совместных тренировок с пешей и механизированной колоннами и два пролета над Красной площадью.