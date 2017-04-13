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11:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подорожавшие фрукты и овощи подняли прожиточный минимум

Так, огурцы подорожали на 45%, помидоры — почти на 30%

Правительство Красноярского края установило прожиточный минимум на первый квартал 2017 года в размере 11 тыс. 142 рубля, что на 3% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Как уточняет «Интерфакс», основной причиной изменения величины прожиточного минимума (ВПМ) стало сезонное повышение цен на свежие овощи и фрукты. Так, огурцы подорожали на 45%, помидоры — почти на 30%, картофель — на 22%.

В районах Крайнего Севера величина прожиточного минимума за квартал выросла на 3,5% и составила 16 тыс. 60 рублей; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — на 4,5%, до 12 тыс. 413 рублей; в центральных и южных районах — на 2,7%, до 10 тыс. 490 рублей.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году достигло 19,8 млн человек.

11 апреля в Международной организации труда сообщили, что в 2017 году оклады россиян могут вырасти на 2−3%. По мнению главы Минтруда Максима Топилина, реальные доходы за январь-февраль нынешнего года выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

12 апреля Госдума приняла проект постановления, в котором рекомендует правительству расширить минимальный набор продуктов питания при разработке новой потребительской корзины, от которой напрямую зависит величина прожиточного минимума.

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