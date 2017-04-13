Мы пытаемся защитить город от угля, но не хватает инициативы главы — активисты Совгавани
По мнению жителей, перевалка угля не принесет району желаемой выгоды.
По мнению жителей, перевалка угля не принесет району желаемой выгоды.
Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.
Жители города Советская Гавань Хабаровского края требуют от глав города и района проявить инициативу в остановке открытой выгрузки угля в бухте Эгге. По оценкам активистов, выгода от работы предприятия для района не сравнима с последствиями для здоровья горожан, сообщил корр. ИА AmurMedia член инициативной группы Советской Гавани Вадим Галкин.
В социальных сетях появилась серия роликов «Нет углю в Советской Гавани», в которых горожане высказывают свои аргументы в пользу точки зрения, что открытой выгрузки угля на территории города быть не должно.
По мнению члена инициативной группы Советской Гавани Вадима Галкина, в ролике представлена позиция большинства жителей города.
— Совгаванцы очень взбудоражены, очень многие категорически против перевалки угля. При этом недостаточно понятна позиция муниципальных властей, почему до конца не остановлена выгрузка угля в порту. Кроме того, горожане хотят услышать, почему остановлена процедура общественных слушаний при районной администрации, — настаивает Вадим Галкин.
По словам главы Совгаванского района Юрия Бухрякова, у него практически нет возможности повлиять на ситуацию с выгрузкой угля в данный момент.
— Законными рычагами действия я в данном случае не обладаю, не могу сказать нет. Если бы была возможность, я бы, скорее всего, попытался бы
Однако активист с такой позицией не соглашается.
— В то время, когда жители пытаются отстоять свой город, чтобы он был чистым, главам района и города необходимо присоединиться к этой борьбе и выдвинуть инициативу по полной остановке перегрузке угля. «Ремсталь» же не просто так появилась на территории города. Это закреплено определенными договорами, в которых, я уверен, предусмотрены условия расторжения, — уверяет Вадим Галкин.
На резонный вопрос о том, что новое подразделение «Ремстали» создаст рабочие места для жителей, член инициативной группы отвечает весьма скептически.
— Безусловно, жители рады новым рабочим местам. Но пока их всего официально заявлено «Ремсталью» только 35, у нас на торговых предприятиях в городе работает больше. Да и даже если было бы 300, вряд ли это стоит тех последствий, которые ударят по горожанам, — подчеркнул Вадим Галкин.
В компании «Ремсталь» не смогли оперативно предоставить комментарий специалиста по сложившейся ситуации, но пообещали предоставить его позднее.