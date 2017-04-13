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11:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мы пытаемся защитить город от угля, но не хватает инициативы главы — активисты Совгавани

По мнению жителей, перевалка угля не принесет району желаемой выгоды.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 апреля, AmurMedia.

Жители города Советская Гавань Хабаровского края требуют от глав города и района проявить инициативу в остановке открытой выгрузки угля в бухте Эгге. По оценкам активистов, выгода от работы предприятия для района не сравнима с последствиями для здоровья горожан, сообщил корр. ИА AmurMedia член инициативной группы Советской Гавани Вадим Галкин.

В социальных сетях появилась серия роликов «Нет углю в Советской Гавани», в которых горожане высказывают свои аргументы в пользу точки зрения, что открытой выгрузки угля на территории города быть не должно.

По мнению члена инициативной группы Советской Гавани Вадима Галкина, в ролике представлена позиция большинства жителей города.

— Совгаванцы очень взбудоражены, очень многие категорически против перевалки угля. При этом недостаточно понятна позиция муниципальных властей, почему до конца не остановлена выгрузка угля в порту. Кроме того, горожане хотят услышать, почему остановлена процедура общественных слушаний при районной администрации, — настаивает Вадим Галкин.

По словам главы Совгаванского района Юрия Бухрякова, у него практически нет возможности повлиять на ситуацию с выгрузкой угля в данный момент.

— Законными рычагами действия я в данном случае не обладаю, не могу сказать нет. Если бы была возможность, я бы, скорее всего, попытался бы что-то сделать , — сообщил Юрий Бухряков.

Однако активист с такой позицией не соглашается.

— В то время, когда жители пытаются отстоять свой город, чтобы он был чистым, главам района и города необходимо присоединиться к этой борьбе и выдвинуть инициативу по полной остановке перегрузке угля. «Ремсталь» же не просто так появилась на территории города. Это закреплено определенными договорами, в которых, я уверен, предусмотрены условия расторжения, — уверяет Вадим Галкин.

На резонный вопрос о том, что новое подразделение «Ремстали» создаст рабочие места для жителей, член инициативной группы отвечает весьма скептически.

— Безусловно, жители рады новым рабочим местам. Но пока их всего официально заявлено «Ремсталью» только 35, у нас на торговых предприятиях в городе работает больше. Да и даже если было бы 300, вряд ли это стоит тех последствий, которые ударят по горожанам, — подчеркнул Вадим Галкин.

В компании «Ремсталь» не смогли оперативно предоставить комментарий специалиста по сложившейся ситуации, но пообещали предоставить его позднее.

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