Необычное тепло придет в Приморье в последний рабочий день этой недели

По информации Примгидромета, сегодня, 13 апреля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. Осадков в регионе не ожидается. Во второй половине дня в крае прохладный ветер при температуре воздуха до девяти — шестнадцати градусов тепла, на севере — плюс три — восемь градусов.

14 апреля атмосферные фронты принесут в Приморье новую порцию осадков. Ночью небольшой дождь со снегом пройдёт в западной половине края, днём осадки распространятся на большую часть региона. В Приморье начнут поступать тёплые воздушные массы, и температура в большинстве районов повысится на четыре — девять градусов. Ночью от минус одного до плюс шести градусов, на востоке сохранится морозная погода: минус два — минус семь. Днём воздух прогреется до десяти — двадцати двух градусов тепла.

Во Владивостоке предстоящей ночью существенных осадков не ожидается. Минимальная температура три-пять градусов тепла при свежем ветре. Днём переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Затем усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха плюс одиннадцать — четырнадцать градусов.

Анна Иваницына.