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12:07 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Таганроге жителям пострадавшего от взрыва газа дома начали выплачивать компенсации

В Таганроге 40 жителей пострадавшего дома уже получили денежную компенсацию в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

«Эту сумму получит каждый из жителей, находившихся в доме, вне зависимости от того, пострадал его подъезд или нет. В дальнейшем жильцы 14 квартир получат компенсацию за полную или частичную потерю имущества», — цитирует слова Лисицкого «Интерфакс-Юг».

Он также добавил, что выплаты пострадавшим предусмотрены как из городского, так и из областного бюджетов.

Как сообщали Юга.ру, взрыв бытового газа в одной из квартир на улице Шаумяна 12/1 произошел около 9 апреля 5:30. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. В многоквартирном доме частично разрушены четыре квартиры на пятом этаже, жильцов эвакуировали. По факту взрыва возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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