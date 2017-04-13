В Большой Ялте женщина вместо частных домов построила многоэтажки

По данным главного гисинспектора по охране и использованию земель Крыма Александра Спиридонова, гражданка, получившая разрешительные документы на строительство индивидуального жилья возвела многоэтажки в Ялте и Ливадии, заняв при этом два государственных участка земли, и застроила муниципальный участок в Кореизе.

На участке по улице Щорса выстроено восьмиэтажное здание. Хотя вид разрешенного использования — «индивидуальное жилищное строительство», который предполагает этажность строения не более трех. В Кореизе гражданка использует под зданием участок муниципальной собственности, площадью 192 кв м, без каких-либо правоустанавливающих документов. Тот же земплепользователь в Ливадии, по улице Виноградная возвел 7-этажку, несмотря на то, что по документам дом должен быть высотой не более трех. При этом нарушительница по этому же адресу незаконно использует еще 42 квадратных метра муниципальной земли под частью здания, — цитирует пресс-служба главу ведомства.

Жительнице Ялты выписали протоколы об устранении нарушений и сейчас проверяется ряд других объектов, находящихся в ее собственности.