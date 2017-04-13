В Большой Ялте женщина вместо частных домов построила многоэтажки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). Целый ряд нарушений выявили специалисты Госкомрегистра Республики Крым при проведении проверки в Большой Ялте. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). Целый ряд нарушений выявили специалисты Госкомрегистра Республики Крым при проведении проверки в Большой Ялте. Об этом сообщает
По данным главного гисинспектора по охране и использованию земель Крыма Александра Спиридонова, гражданка, получившая разрешительные документы на строительство индивидуального жилья возвела многоэтажки в Ялте и Ливадии, заняв при этом два государственных участка земли, и застроила муниципальный участок в Кореизе.
На участке по улице Щорса выстроено восьмиэтажное здание. Хотя вид разрешенного использования — «индивидуальное жилищное строительство», который предполагает этажность строения не более трех. В Кореизе гражданка использует под зданием участок муниципальной собственности, площадью 192 кв м, без
Жительнице Ялты выписали протоколы об устранении нарушений и сейчас проверяется ряд других объектов, находящихся в ее собственности.