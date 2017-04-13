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17:44 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградка стала лучшей на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2017»

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе волгоградской гимназии № 17 Ирина Русанова стала победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017» в номинации «Молодые управленцы».

Конкурс проводится с 2006 года Ассоциацией лучших школ при поддержке комитета Госдумы по образованию и науке, Минобрнауки России, Общероссийского Профсоюза образования. В 2017 году в нем приняли участие молодые педагоги, руководители школ и детских садов из 67 регионов страны.

Состязание прошло по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций». Одно из условий — педагогический и управленческий стаж участников не должен превышать пяти лет.

В числе заданий для молодых управленцев были разработка материалов на тему создания и внедрения новых моделей внутришкольного управления, презентация по решению управленческих и педагогических ситуаций «У меня это хорошо получается» и ток-шоу «Профессиональный разговор». Жюри оценивало глубину изучения проблем, логичность высказываний, оригинальность подачи материала, анализ и внедрение результатов работы автора на практике.

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