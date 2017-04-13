Волгоградка стала лучшей на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2017»

Конкурс проводится с 2006 года Ассоциацией лучших школ при поддержке комитета Госдумы по образованию и науке, Минобрнауки России, Общероссийского Профсоюза образования. В 2017 году в нем приняли участие молодые педагоги, руководители школ и детских садов из 67 регионов страны.

Состязание прошло по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций». Одно из условий — педагогический и управленческий стаж участников не должен превышать пяти лет.