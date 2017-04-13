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12:04 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В выходные в Москве будет холодно и дождливо

В субботу, 15 апреля, местами выпадет небольшой мокрый снег.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице установилась прохладная и дождливая погода, которую принес с собой очередной западный циклон. Как сообщает Гидрометцентр, максимальная температура сегодня днём составит семь градусов тепла. При этом будет дуть сильный ветер с порывами до 12−17 метров в секунду.

Дожди с порывистым ветром ожидаются и в ночь на пятницу, 14 апреля. Днем станет немного спокойнее, а температура повысится до плюс девяти.

В выходные в городе установится прохладная погода. В субботу, 15 апреля, будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой мокрый снег. Ночью возможны заморозки до минус двух градусов, а днем столбики термометров покажут от четырех до шести тепла. Ветер будет дуть северо-западный, с порывами до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 16 апреля, будет также облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки, и днем будет до плюс 10 градусов.

Минувший вторник, 11 апреля, оказался самым теплым днем этого года. Теплее всего было на ВДНХ, где была зафиксирована температура 19,6 градуса.

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