В выходные в Москве будет холодно и дождливо

В столице установилась прохладная и дождливая погода, которую принес с собой очередной западный циклон. Как сообщает Гидрометцентр, максимальная температура сегодня днём составит семь градусов тепла. При этом будет дуть сильный ветер с порывами до 12−17 метров в секунду.

Дожди с порывистым ветром ожидаются и в ночь на пятницу, 14 апреля. Днем станет немного спокойнее, а температура повысится до плюс девяти.