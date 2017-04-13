Опечатка в SMS о погоде привела в шок шымкентцев

Ночью шымкентцев напугали сообщениями о грядущих сильных морозах, которых не было в регионе даже зимой. Так, служба оповещения 112 разослала информацию о том, что 14 апреля на территории ЮКО ударит двадцатиградусный мороз.

Опечатку в тексте, которая едва не подкосила всех садоводов и дачников региона, заметили сегодняшним днем. Тут же было разослано уже исправленное сообщение о том, что завтра в регионе ожидается мороз до 2 градусов.

В последние дни температура воздуха в Шымкенте держится до плюс 18 градусов. На городских клумбах уже расцвели почти 320 тысяч тюльпанов. Такой мороз уничтожил бы все цветы, цветущие деревья и зелень, которая уже дала ростки на огородах.

К слову, сегодня в Шымкенте проливной дождь. Так, за ночь из-за обильных осадков вода затопила дома и дворы на нескольких улицах Шымкента. Пострадали строения по улицам Кобланды, Алпамыс батыра, Юсупова, Утегенова, Терешковой, Толе би.

60 работников коммунальных служб на этих участках в данное время проводят откачку воды. Задействованы 22 единицы техники, 10 насосных машин и 5 мотопомп. Кроме того, сотрудникам местной полицейской службы пришлось на три часа перекрыть проспект Байдибек би, чтобы коммунальные служба смогли откачать воду с улиц в микрорайоне «Кайтпас-1».