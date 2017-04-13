«Искандеры», С-400 и еще около 100 боевых машин пройдут на Параде Победы в Петербурге

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», модернизированные танки Т-72Б3, легендарный Т-34−85 и еще около 100 боевых машин примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Всего по Дворцовой площади пройдут около 100 единиц боевой техники Западного военного округа, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили «Тайфун-К», — рассказали в военном ведомстве, отметив, что также будут представлены модернизированные танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» и танк Т-34−85.

Для защиты дорожного покрытия гусеничная техника будет передвигаться в прорезиненных накладках.

Ранее стало известно, что в Параде Победы в Петербурге впервые примет участие авиация. Сейчас летчики ЗВО отрабатывают групповую слетанность во время плановых полетов. С 10 апреля пилоты приступят к тренировкам над аэродромом Левашово Ленинградской области, а в небе над Дворцовой площадью пролетят 4 и 7 мая.

В Параде Победы примет участие более 40 единиц авиационной техники, в том числе истребители Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134.

9 мая войска Западного военного округа примут участие в военных парадах в шести городах.