«Искандеры», С-400 и еще около 100 боевых машин пройдут на Параде Победы в Петербурге
Ранее стало известно, что в Параде Победы в Петербурге впервые примет участие авиация.
Ранее стало известно, что в Параде Победы в Петербурге впервые примет участие авиация.
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/.
«Всего по Дворцовой площади пройдут около 100 единиц боевой техники Западного военного округа, в том числе
Для защиты дорожного покрытия гусеничная техника будет передвигаться в прорезиненных накладках.
Ранее стало известно, что в Параде Победы в Петербурге впервые примет участие авиация. Сейчас летчики ЗВО отрабатывают групповую слетанность во время плановых полетов. С 10 апреля пилоты приступят к тренировкам над аэродромом Левашово Ленинградской области, а в небе над Дворцовой площадью пролетят 4 и 7 мая.
В Параде Победы примет участие более 40 единиц авиационной техники, в том числе истребители Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134.
9 мая войска Западного военного округа примут участие в военных парадах в шести городах.