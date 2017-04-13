В Нижегородской области планируется построить «Дом ремесел»
На строительство «Дома ремесел» в Урене планируется направить 13,2 млн рублей.
На строительство «Дома ремесел» в Урене планируется направить 13,2 млн рублей.
Центр размещения заказа Нижегородской области объявил аукцион по выбору подрядчика для строительства «Дома ремесел» в Урене, сообщается на сайте госзакупок.
Заявки принимают до 27 апреля, начальная (максимальная) цена контракта составляет 13,2 млн рублей. Источники финансирования — средства муниципального и областного бюджетов.
Аукцион состоится 2 мая, строительство должно быть завершено до конца октября 2017 года.